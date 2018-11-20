شكرا لقرائتكم فيديو.. الشدادي بطل واقعة إنقاذ سائق شاحنة القصيم يروي تفاصيل الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال متابعات الخليج 365، عبدالله الشدادي، بطل إنقاذ سائق الشاحنة على طريق سريع بالقصيم، إن “الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، عندما كنت خارجاً من قرية الحمجة التابعة لمنطقة القصيم، وسلكت طريقاً زراعياً وكان معي صديق بجانبي، وأثناء السير وفي تمام الثالثة عصراً وأثناء مرورنا بالوادي، لفت نظري تحرك الشاحنة بشكل غير طبيعي”.

وتابع قائلاً، في مداخلة هاتفية مع برنامج “معالي متابعات الخليج 365” على قناة “إم بي سي”، إن الحادث صادف يوم الخميس وكان هناك تعليق للدراسة، بسبب الحالة الجوية التي تشهدها المنقطة، موضحاً أن قائد الشاحنة كان يترنح يميناً ويساراً ويطأطئ رأسه أحياناً؛ ما يوحي أنه في حالة غير طبيعية.

وأضاف الشدادي قائلاً: “أسرعت بالخروج من سيارتي، وتولى صديقي ركنها على جانب الطريق، وأسرعت بالصعود إلى الشاحنة، ووجدت السائق في حالة إغماء، فأزحته جانباً وتوليت القيادة، وكانت السيارة تتجه وسط الطريق، وكادت تصطدم بالسيارات”.

وختم الشدادي بقوله “إنها أول مرة أقود فيها شاحنة، وتوليت قيادتها وأخرجتها من الوادي، وركنتها جانباً ثم بعد ذلك كان السائق قد أفاق، حيث كان سائقها مصاباً بحالة إغماء أو ما يشبه دوار البحر”.

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