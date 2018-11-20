شكرا لقرائتكم نجاح عملية انتشال جثة مرتفعات سودة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نجحت الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الأمنية وبمشاركة الطيران العمودي، صباح اليوم، في انتشال جثة شخص سقط من مرتفعات متنزهات السودة في منحدر جبلي خطير جداً.

وبذلت الجهات الأمنية وفي مقدمتها الدفاع المدني وبقية الأجهزة المعنية جهوداً كبيرة جداً؛ نظراً لوعورة الموقع الذي سقط فيه الشاب رحمه الله.

صحيفة “متابعات الخليج 365” تتقدم بالتعازي القلبية إلى أسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح الجنان.

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