شكرا لقرائتكم بالصور.. #الجوف في أبهى حلة ابتهاجاً بزيارة الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تزينت شوارع وميادين منطقة الجوف، ابتهاجاً بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يقوم خادم الحرمين خلال زيارته الكريمة إلى منطقة الجوف، بتدشين العديد من المشاريع التنموية بما يعود بالخير والنفع على أهالي المنطقة والمملكة بأسرها.

وكانت إمارة منطقة الجوف، قد أطلقت في وقت سابق، الهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمنطقة، بعد جولته الخارجية التي شملت حائل والقصيم وحاليا منطقة تبوك.

كما أطلقت إمارة منطقة الجوف، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، وسم “الملك سلمان في الجوف”، احتفالاً بزيارة خادم الحرمين الكريمة إلى المنطقة.

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