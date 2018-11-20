شكرا لقرائتكم أكثر من 120 عملية قلب مفتوح وقسطرة كبار وأطفال بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أفادت صحة جازان أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر أجرى أكثر من 120 عملية قلب مفتوح، وذلك منذ افتتاح القسم في عام 2014 م وذلك في إطار خطة مرسومة لتوطين خدمات جراحة القلب بالمنطقة .

وكانت أول خطوة لبدء الخدمات في عام 2014 لمدة أسبوعين بفريق طبي متكامل مكون من 10 أطباء ما بين جراح وتخدير وعناية مركزة حيث أجريت في حينها 15 عملية قلب مفتوح، وتوالت الإنجازات بالتعاون مع جامعة جازان إلى أن بلغ إجمالي عدد العمليات للقلب المفتوح المنفذة إلى عام 2018 م، (120) حالة قلب مفتوح كبار، ثم دشنت مديرية الشؤون الصحية المرحلة الثانية بجهود جبارة بالتعاون مع مركز الأمير سلطان بالقصيم لجراحة القلب للأطفال لبدء عمليات القلب للأطفال، وتم إلى الآن عمل 25 عملية جراحة قلب أطفال ما بين جراحات قلب مفتوح وقسطرة تداخلية.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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