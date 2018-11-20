شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء التقديم على نقل ذوي الظروف الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

نوهت وزارة التعليم بأنه سيتم فتح نظام «عين لخدمات المعلم» للتقديم على خدمة نقل ذوي الظروف الخاصة اليوم (الثلاثاء) ودعت الوزارة الدخول على موقعها للتقديم أو الإطلاع على الضوابط.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها:"نلفت انتباه الزملاء المعلمين والمعلمات ممن لديهم ظروف خاصة بأنه سيتم فتح نظام (عين لخدمات المعلم) للتقديم على خدمة نقل ذوي الظروف الخاصة

https://ien.moe.gov.sa/eServices/ienTeachers/login.aspx?ReturnUrl=%2feServices%2fienTeachers%2fSearch.aspx...

اعتباراً من اليوم ويمكن الاطلاع على الضوابط من هنا https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/tech-c-1440.pdf

مع الدعاء للجميع بالسلامة والعافية".