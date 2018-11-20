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اكتسى مبنى الإدارة العامة للتعليم في تبوك، مساء أمس، باللون الأخضر بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة تبوك.
ووجه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ بتفعيل المناشط والبرامج الطلابية الترحيبية والإبداعية بقدوم خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك، في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، طيلة أيام الزيارة الملكية، كما دشن المنصة الإلكترونية للترحيب بـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكّد "العُمري"؛ أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ترسخ نهج قادة هذه البلاد المباركة للتواصل مع أبنائهم المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف على متطلباتهم التنموية.
وخرج مساء أمس 9500 طالب وطالبة للشوارع وعلى الطرقات الرئيسة رغبةً منهم ومن ذويهم بالترحيب الشخصي والمشاركة مع مدارسهم في استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مشهد يصور تلاحم القيادة مع الشعب وتبادل المحبة والانتماء الوطني.
ابتهاجاً بزيارة الملك الميمونة .. الأخضر يزيّن مبنى "تعليم تبوك"نواف الغضوري الخليج 365 2018-11-20
اكتسى مبنى الإدارة العامة للتعليم في تبوك، مساء أمس، باللون الأخضر بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة تبوك.
ووجه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ بتفعيل المناشط والبرامج الطلابية الترحيبية والإبداعية بقدوم خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك، في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، طيلة أيام الزيارة الملكية، كما دشن المنصة الإلكترونية للترحيب بـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكّد "العُمري"؛ أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ترسخ نهج قادة هذه البلاد المباركة للتواصل مع أبنائهم المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف على متطلباتهم التنموية.
وخرج مساء أمس 9500 طالب وطالبة للشوارع وعلى الطرقات الرئيسة رغبةً منهم ومن ذويهم بالترحيب الشخصي والمشاركة مع مدارسهم في استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مشهد يصور تلاحم القيادة مع الشعب وتبادل المحبة والانتماء الوطني.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:49 AM
مناشط طلابية وإبداعية بجميع المدارس .. ومنصة إلكترونية للترحيب
اكتسى مبنى الإدارة العامة للتعليم في تبوك، مساء أمس، باللون الأخضر بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة تبوك.
ووجه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ بتفعيل المناشط والبرامج الطلابية الترحيبية والإبداعية بقدوم خادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك، في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، طيلة أيام الزيارة الملكية، كما دشن المنصة الإلكترونية للترحيب بـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكّد "العُمري"؛ أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ترسخ نهج قادة هذه البلاد المباركة للتواصل مع أبنائهم المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف على متطلباتهم التنموية.
وخرج مساء أمس 9500 طالب وطالبة للشوارع وعلى الطرقات الرئيسة رغبةً منهم ومن ذويهم بالترحيب الشخصي والمشاركة مع مدارسهم في استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مشهد يصور تلاحم القيادة مع الشعب وتبادل المحبة والانتماء الوطني.
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المصدر : الخليج 365
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