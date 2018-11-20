برنامج "تم" يناقش ملف مشاريع تصريف السيول وقانوني: هذه طريقة التعويضات

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫العقيلي للمواطنين: لا تسكتوا عن حقوقكم .. الدولة لم تقصر .. قدم شكره للدفاع المدني

ناقش برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي؛ ملف مشاريع تصريف السيول بعد موجة الأمطار الأخيرة.

وبدأت الحلقة بتقرير أعده البرنامج عن فشل بعض مشاريع تصريف السيول في المدن وأضرار الأمطار، وظاهرة المغامرات التي يقوم بها البعض لاجتياز السيول.

من جهته، علّق الزميل خالد العقيلي؛ قائلاً "نشيد بدور ‫الدفاع المدني، والحديث لشبابنا الحذر من السيول إذا أنت مسترخص نفسك، أهلك أنت أغلى ما عندهم".

وشاركه بالحديث القانوني أحمد المحيميد؛ مبيناً أن المغامرات لا تشملها تعويضات أضرار السيول.

وفي الحلقة قال المهندس الاستشاري سعود الدلبحي "لابد من دراسة الأودية وتغيير مساراتها وفقاً لتهديد النطاق العمراني".

وأضاف الدلبحي: "معظم المدن لم يتجاوز تغطية مجاري السيول فيها 30 %"، لافتاً إلى أن وزارة البلدية اعتمدت على نظام تفريغ السيول بوساطة الأنبوب وهذا مكلف جداً".

وطالب القانوني أحمد المحيميد؛ خلال الحلقة، بأن تشمل أضرار السيول التأمين الشامل، قائلاً: "لو حدث ذلك لرأيت أحرص الناس على مواجهة السيول شركات التأمين لكي تتجنب الكم الكبير المتوقع من التعويضات في الوقت الحالي".

وزاد بقوله: "لو تم إلزام شركات التأمين بشمولية التغطية للكوارث الطبيعية لساهمت أيضا في ضمان جودة مشاريع تصريف السيول".

وطالب المحيميد؛ أي متضرر من حفرة أو رصيف أو شارع بالتقدم للأمانات لدراسة الملف واستكمال إجراءات تعويضه.

وأضاف "في حالة الكوارث شهادة الدفاع المدني تفيد المتقدم بالطلب"، مبيناً أن عقود الأشغال العامة الحكومية الرسمية قوية جداً وتعاقب المقصر.

من جهته، أشار المهندس عيسى التميمي؛ إلى أن ضعف التخطيط الشامل وضعف الرقابة من أهم أسباب مشكلات السيول.

واختتم الزميل خالد العقيلي؛ الحلقة برسالة قال فيها "الدولة لم تقصر خصصت مليارات لتصريف السيول، والتساؤل المطروح عن جدوى بعض المشاريع وكيف أنها تحقق الكفاءة، لذلك على المتضرر ألا يسكت عن حقه، مطالبته تنفع الوطن بأكمله لأنه عين رقيب".