"التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات لـ49 مشروعاً تنموياً وتعليمياً

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اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي -ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي- مساعدات مالية لمشروعات تنموية وتعليمية في بعض الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره 3.070.000 دولاراً أمريكياً؛ وذلك خلال الفترة من مارس وحتى منتصف نوفمبر 2018.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المساعدات المعتمدة، تأتي تنفيذاً لقرار الدورة 60 للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، عاداً إياها تعبيراً عن تضامن المنظمة ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة ورفاه اقتصادي لشعوب الدول الأعضاء، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المسلمين في العالم في تلك القطاعات، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.
وأشار إلى أن الأشهر الستة الماضية، شهدت تسليم 49 مشروعاً تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية وقطاع الجامعات؛ حيث تم تقديم مساعدات لصالح ست جامعات، و13 مشروعاً للمجموعة الإفريقية، و30 أخرى للمجموعة العربية؛ من بينها مساعدات لـ25 مشروعاً تنموياً وتعليمياً لفلسطين.
وأكد الدكتور العثيمين أن فرقاً مختصة من صندوق التضامن الإسلامي أجرت زيارات لتلك المشروعات للوقوف ميدانياً والتأكد من عمليات التنفيذ.
"التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات لـ49 مشروعاً تنموياً وتعليمياًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-20
اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي -ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي- مساعدات مالية لمشروعات تنموية وتعليمية في بعض الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره 3.070.000 دولاراً أمريكياً؛ وذلك خلال الفترة من مارس وحتى منتصف نوفمبر 2018.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المساعدات المعتمدة، تأتي تنفيذاً لقرار الدورة 60 للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، عاداً إياها تعبيراً عن تضامن المنظمة ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة ورفاه اقتصادي لشعوب الدول الأعضاء، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المسلمين في العالم في تلك القطاعات، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.
وأشار إلى أن الأشهر الستة الماضية، شهدت تسليم 49 مشروعاً تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية وقطاع الجامعات؛ حيث تم تقديم مساعدات لصالح ست جامعات، و13 مشروعاً للمجموعة الإفريقية، و30 أخرى للمجموعة العربية؛ من بينها مساعدات لـ25 مشروعاً تنموياً وتعليمياً لفلسطين.
وأكد الدكتور العثيمين أن فرقاً مختصة من صندوق التضامن الإسلامي أجرت زيارات لتلك المشروعات للوقوف ميدانياً والتأكد من عمليات التنفيذ.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:18 AM
تأتي دعماً من المنظمة للجهود الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة
اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي -ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي- مساعدات مالية لمشروعات تنموية وتعليمية في بعض الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره 3.070.000 دولاراً أمريكياً؛ وذلك خلال الفترة من مارس وحتى منتصف نوفمبر 2018.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المساعدات المعتمدة، تأتي تنفيذاً لقرار الدورة 60 للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، عاداً إياها تعبيراً عن تضامن المنظمة ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة ورفاه اقتصادي لشعوب الدول الأعضاء، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المسلمين في العالم في تلك القطاعات، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.
وأشار إلى أن الأشهر الستة الماضية، شهدت تسليم 49 مشروعاً تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية وقطاع الجامعات؛ حيث تم تقديم مساعدات لصالح ست جامعات، و13 مشروعاً للمجموعة الإفريقية، و30 أخرى للمجموعة العربية؛ من بينها مساعدات لـ25 مشروعاً تنموياً وتعليمياً لفلسطين.
وأكد الدكتور العثيمين أن فرقاً مختصة من صندوق التضامن الإسلامي أجرت زيارات لتلك المشروعات للوقوف ميدانياً والتأكد من عمليات التنفيذ.
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المصدر : الخليج 365
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