"تعليم الأفلاج" يدرّب المرشدين والمنسقين على الإسعافات والتعامل مع الحالات الطارئة

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت إدارة التعليم -ممثلة في قسم الصحة المدرسية وبتعاون مع المستشفى العام- دورةً تدريبيةً للمرشدين الصحيين ومنسقي الأمن والسلامة بمدارس المحافظة على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة.
وتهدف الدورة التدريبية التي أقيمت في مركز التدريب واستهدفت نحو 30 متدرباً من المرشدين الصحيين بالمدارس ومنسقي الأمن والسلامة المدرسية، إلى إطلاع المتدربين على الإسعافات الأولية، وتمكين المرشدين الصحيين من تقديم الإسعافات الأولية، وتدريبهم على طرق إسعاف المصابين بمختلف الإصابات، كذلك إطلاعهم على طرق وأساليب الإسعافات الحديثة، وتدريب المرشدين الصحيين على استخدام الأدوات البسيطة في إسعاف المصابين.
وتناولت محاور الدورة التدريبية التي استمرت يومين وقدّمها كوادر طبية وفنية من المستشفى العام والمراكز الصحية، كيفية قياس العلامات الحيوية للإنسان، والتعامل مع حالات الجروح والحروق والكسور وغيرها، كذلك كان هناك تدريب عملي على الإنعاش القلبي والتسمم الغذائي، وكيفية التعامل مع حالات السقوط والتشنج وغيرها.
"تعليم الأفلاج" يدرّب المرشدين والمنسقين على الإسعافات والتعامل مع الحالات الطارئةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
نفّذت إدارة التعليم -ممثلة في قسم الصحة المدرسية وبتعاون مع المستشفى العام- دورةً تدريبيةً للمرشدين الصحيين ومنسقي الأمن والسلامة بمدارس المحافظة على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة.
وتهدف الدورة التدريبية التي أقيمت في مركز التدريب واستهدفت نحو 30 متدرباً من المرشدين الصحيين بالمدارس ومنسقي الأمن والسلامة المدرسية، إلى إطلاع المتدربين على الإسعافات الأولية، وتمكين المرشدين الصحيين من تقديم الإسعافات الأولية، وتدريبهم على طرق إسعاف المصابين بمختلف الإصابات، كذلك إطلاعهم على طرق وأساليب الإسعافات الحديثة، وتدريب المرشدين الصحيين على استخدام الأدوات البسيطة في إسعاف المصابين.
وتناولت محاور الدورة التدريبية التي استمرت يومين وقدّمها كوادر طبية وفنية من المستشفى العام والمراكز الصحية، كيفية قياس العلامات الحيوية للإنسان، والتعامل مع حالات الجروح والحروق والكسور وغيرها، كذلك كان هناك تدريب عملي على الإنعاش القلبي والتسمم الغذائي، وكيفية التعامل مع حالات السقوط والتشنج وغيرها.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:11 AM
نفّذت إدارة التعليم -ممثلة في قسم الصحة المدرسية وبتعاون مع المستشفى العام- دورةً تدريبيةً للمرشدين الصحيين ومنسقي الأمن والسلامة بمدارس المحافظة على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة.
وتهدف الدورة التدريبية التي أقيمت في مركز التدريب واستهدفت نحو 30 متدرباً من المرشدين الصحيين بالمدارس ومنسقي الأمن والسلامة المدرسية، إلى إطلاع المتدربين على الإسعافات الأولية، وتمكين المرشدين الصحيين من تقديم الإسعافات الأولية، وتدريبهم على طرق إسعاف المصابين بمختلف الإصابات، كذلك إطلاعهم على طرق وأساليب الإسعافات الحديثة، وتدريب المرشدين الصحيين على استخدام الأدوات البسيطة في إسعاف المصابين.
وتناولت محاور الدورة التدريبية التي استمرت يومين وقدّمها كوادر طبية وفنية من المستشفى العام والمراكز الصحية، كيفية قياس العلامات الحيوية للإنسان، والتعامل مع حالات الجروح والحروق والكسور وغيرها، كذلك كان هناك تدريب عملي على الإنعاش القلبي والتسمم الغذائي، وكيفية التعامل مع حالات السقوط والتشنج وغيرها.
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المصدر : الخليج 365
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