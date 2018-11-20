عملية عالية الخطورة تُنقذ أماً وطفلتها بمستشفى الولادة بالأحساء

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نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إنقاذ سيدة وجنينها في عملية عالية الخطورة؛ نتيجة اختراق المشيمة لعضلات الرحم (المشيمة المنغرسة) مع الْتصاقات شديدة.
وقرر الفريق الطبي، بالتعاون مع أطباء من مستشفى الملك فهد بالهفوف بعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، إجراء عملية عاجلة لها؛ نظراً لصعوبة نقلها في هذه الحالة إلى أحد المستشفيات التخصصية، وقد تم بفضل الله إجراء العملية بنجاح، وولادة طفلتها في حالة صحية جيدة، مع إزالة الرحم دون أي مضاعفات أو الحاجة لنقل دم.
يُذكر أن هذه العملية تعتبر من العمليات الصعبة والعالية الخطورة؛ لما قد تسببه المشيمة الملتصقة من مضاعفات؛ منها النزيف المهبلي الحاد بعد الولادة، الذي قد يتسبب في الإصابة بحالة مرضية مهددة للحياة تمنع الدم من التجلط بشكل طبيعي، وكذلك فشل الرئة (متلازمة الضائقة التنفسية عند الكبار) والفشل الكلوي.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
عملية عالية الخطورة تُنقذ أماً وطفلتها بمستشفى الولادة بالأحساءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-20
نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إنقاذ سيدة وجنينها في عملية عالية الخطورة؛ نتيجة اختراق المشيمة لعضلات الرحم (المشيمة المنغرسة) مع الْتصاقات شديدة.
وقرر الفريق الطبي، بالتعاون مع أطباء من مستشفى الملك فهد بالهفوف بعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، إجراء عملية عاجلة لها؛ نظراً لصعوبة نقلها في هذه الحالة إلى أحد المستشفيات التخصصية، وقد تم بفضل الله إجراء العملية بنجاح، وولادة طفلتها في حالة صحية جيدة، مع إزالة الرحم دون أي مضاعفات أو الحاجة لنقل دم.
يُذكر أن هذه العملية تعتبر من العمليات الصعبة والعالية الخطورة؛ لما قد تسببه المشيمة الملتصقة من مضاعفات؛ منها النزيف المهبلي الحاد بعد الولادة، الذي قد يتسبب في الإصابة بحالة مرضية مهددة للحياة تمنع الدم من التجلط بشكل طبيعي، وكذلك فشل الرئة (متلازمة الضائقة التنفسية عند الكبار) والفشل الكلوي.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:05 AM
نتيجة اختراق المشيمة لعضلات الرحم مع الْتصاقات شديدة
نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إنقاذ سيدة وجنينها في عملية عالية الخطورة؛ نتيجة اختراق المشيمة لعضلات الرحم (المشيمة المنغرسة) مع الْتصاقات شديدة.
وقرر الفريق الطبي، بالتعاون مع أطباء من مستشفى الملك فهد بالهفوف بعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، إجراء عملية عاجلة لها؛ نظراً لصعوبة نقلها في هذه الحالة إلى أحد المستشفيات التخصصية، وقد تم بفضل الله إجراء العملية بنجاح، وولادة طفلتها في حالة صحية جيدة، مع إزالة الرحم دون أي مضاعفات أو الحاجة لنقل دم.
يُذكر أن هذه العملية تعتبر من العمليات الصعبة والعالية الخطورة؛ لما قد تسببه المشيمة الملتصقة من مضاعفات؛ منها النزيف المهبلي الحاد بعد الولادة، الذي قد يتسبب في الإصابة بحالة مرضية مهددة للحياة تمنع الدم من التجلط بشكل طبيعي، وكذلك فشل الرئة (متلازمة الضائقة التنفسية عند الكبار) والفشل الكلوي.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
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المصدر : الخليج 365
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