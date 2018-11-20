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انت الان تتابع منافس لـ"سامسونغ".. تسريب يكشف مواصفات جهاز هواوي القابل للطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصبح من المؤكد أن عام 2019 سيكون عام ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي، بعد أن كشفت شركة "رويو" الصينية عن أول جهاز من هذا النوع، وتلاها إزاحة سامسونغ الستار عن جهازها القابل للطي منذ أيام.
وكانت شركة هواوي الصينية قد أكدت في وقت سابق، أنها تعمل على جهاز قابل للطي أيضاً، والآن أصبحت المعلومات المتوفرة عن هذا الجهاز أكثر بعد تسريب مواصفاته من قِبَل موقع "ETNews" الكوري الجنوبي.
وقال الموقع إن الشركة الصينية عرضت جهازها الجديد القابل للطي على شركات الاتصالات الكورية الجنوبية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، وهي ميزة أساسية في هاتف هواوي الجديد.
وحسب التسريبات؛ فإن التوافق مع شبكات 5G؛ سيكون موجوداً في هاتف "غالاكسي إس 10" القادم من شركة سامسونغ؛ لكنه لن يتوفر في جهاز الشركة القابل للطي الذي عرضته للجمهور لأول مرة منذ أيام.
وستطلق شركة هواوي هاتفها القابل للطي في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في برشلونة في فبراير المقبل؛ على أن يصل إلى الأسواق لاحقاً في شهر يونيو؛ لكن تفاصيل السعر لم تتوفر بعد وفق "سكاي نيوز".
وتقول التسريبات إن جهاز هواوي القابل للطي؛ سيعتمد على شاشتين؛ الأولى داخلية بقياس 8 إنش، والثانية خارجية بقياس 5 إنش؛ مما يعني أن تصميمه مشابه للتصميم الذي اعتمدته سامسونغ؛ لكن عبر شاشات بقياس أكبر.
وكشف التقرير أن شركة BOE الصينية هي من ستقوم بتصنيع شاشات جهاز هواوي الجديد؛ فيما ستعتمد سامسونغ على شاشات من صناعتها.
منافس لـ"سامسونغ".. تسريب يكشف مواصفات جهاز هواوي القابل للطيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
أصبح من المؤكد أن عام 2019 سيكون عام ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي، بعد أن كشفت شركة "رويو" الصينية عن أول جهاز من هذا النوع، وتلاها إزاحة سامسونغ الستار عن جهازها القابل للطي منذ أيام.
وكانت شركة هواوي الصينية قد أكدت في وقت سابق، أنها تعمل على جهاز قابل للطي أيضاً، والآن أصبحت المعلومات المتوفرة عن هذا الجهاز أكثر بعد تسريب مواصفاته من قِبَل موقع "ETNews" الكوري الجنوبي.
وقال الموقع إن الشركة الصينية عرضت جهازها الجديد القابل للطي على شركات الاتصالات الكورية الجنوبية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، وهي ميزة أساسية في هاتف هواوي الجديد.
وحسب التسريبات؛ فإن التوافق مع شبكات 5G؛ سيكون موجوداً في هاتف "غالاكسي إس 10" القادم من شركة سامسونغ؛ لكنه لن يتوفر في جهاز الشركة القابل للطي الذي عرضته للجمهور لأول مرة منذ أيام.
وستطلق شركة هواوي هاتفها القابل للطي في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في برشلونة في فبراير المقبل؛ على أن يصل إلى الأسواق لاحقاً في شهر يونيو؛ لكن تفاصيل السعر لم تتوفر بعد وفق "سكاي نيوز".
وتقول التسريبات إن جهاز هواوي القابل للطي؛ سيعتمد على شاشتين؛ الأولى داخلية بقياس 8 إنش، والثانية خارجية بقياس 5 إنش؛ مما يعني أن تصميمه مشابه للتصميم الذي اعتمدته سامسونغ؛ لكن عبر شاشات بقياس أكبر.
وكشف التقرير أن شركة BOE الصينية هي من ستقوم بتصنيع شاشات جهاز هواوي الجديد؛ فيما ستعتمد سامسونغ على شاشات من صناعتها.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
10:07 AM
قال التقرير: يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G وهي ميزة أساسية يحملها
أصبح من المؤكد أن عام 2019 سيكون عام ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي، بعد أن كشفت شركة "رويو" الصينية عن أول جهاز من هذا النوع، وتلاها إزاحة سامسونغ الستار عن جهازها القابل للطي منذ أيام.
وكانت شركة هواوي الصينية قد أكدت في وقت سابق، أنها تعمل على جهاز قابل للطي أيضاً، والآن أصبحت المعلومات المتوفرة عن هذا الجهاز أكثر بعد تسريب مواصفاته من قِبَل موقع "ETNews" الكوري الجنوبي.
وقال الموقع إن الشركة الصينية عرضت جهازها الجديد القابل للطي على شركات الاتصالات الكورية الجنوبية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، وهي ميزة أساسية في هاتف هواوي الجديد.
وحسب التسريبات؛ فإن التوافق مع شبكات 5G؛ سيكون موجوداً في هاتف "غالاكسي إس 10" القادم من شركة سامسونغ؛ لكنه لن يتوفر في جهاز الشركة القابل للطي الذي عرضته للجمهور لأول مرة منذ أيام.
وستطلق شركة هواوي هاتفها القابل للطي في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في برشلونة في فبراير المقبل؛ على أن يصل إلى الأسواق لاحقاً في شهر يونيو؛ لكن تفاصيل السعر لم تتوفر بعد وفق "سكاي نيوز".
وتقول التسريبات إن جهاز هواوي القابل للطي؛ سيعتمد على شاشتين؛ الأولى داخلية بقياس 8 إنش، والثانية خارجية بقياس 5 إنش؛ مما يعني أن تصميمه مشابه للتصميم الذي اعتمدته سامسونغ؛ لكن عبر شاشات بقياس أكبر.
وكشف التقرير أن شركة BOE الصينية هي من ستقوم بتصنيع شاشات جهاز هواوي الجديد؛ فيما ستعتمد سامسونغ على شاشات من صناعتها.
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المصدر : الخليج 365
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