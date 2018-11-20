وزير الحرس: خطاب الملك في مجلس الشورى رسَم الطريق الشامل سياسياً واقتصادياً

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أكد وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، أن خطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ألقاه خلال افتتاحه لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، اشتمل على الكثير من المضامين الضافية التي ترسخ النهج القويم الذي قامت عليه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وبالتمسك بالشريعة الإسلامية السمحة منهجاً وعملاً من منطلق الوسطية والتسامح والاعتدال.
وقال: "إن خطاب خادم الحرمين الشريفين التاريخي جسّد الاستراتيجية الحكيمة والنظرة الثاقبة، من خلال رسم الطريق الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأوضح توجه الدولة التنموي نحو الاستدامة بالعمل على خطط وبرامج رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على الدور المهم للشباب والشابات في التنمية، وضرورة إشراك المرأة في بناء هذا الوطن، ومن هنا جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين لسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالتركيز على القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وأضاف أن الكلمات الأبوية من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، التي أشادت بجنودنا البواسل وثمّنت ما يقومون به من تضحيات وبطولات في الدفاع عن دينهم ووطنهم والتأكيد على الاهتمام وتقديم كل الرعاية لهم ولعائلاتهم؛ يعد دليلاً واضحاً على استشعار شجاعتهم وتقديراً لتضحياتهم وعزم المملكة على الاستمرار في التصدي للتطرف والإرهاب ودعم القدرات العسكرية وتوطينها وتطويرها.
وبيّن الأمير خالد بن عياف أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يؤكد وجوب وقوف المملكة مع أشقائها بكل عزم وحزم للتصدي لأي تدخلات قد تؤثر على الأمن والاستقرار؛ لأجل تحقيق السلام وترسيخ المبدأ الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وهو من منطلق تسخير دور المملكة الريادي والمؤثر، وما تشكله من ثقل استراتيجي في العالم للدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ودعا وزير الحرس الوطني في ختام تصريحه، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وزير الحرس: خطاب الملك في مجلس الشورى رسَم الطريق الشامل سياسياً واقتصادياًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-20
أكد وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، أن خطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ألقاه خلال افتتاحه لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، اشتمل على الكثير من المضامين الضافية التي ترسخ النهج القويم الذي قامت عليه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وبالتمسك بالشريعة الإسلامية السمحة منهجاً وعملاً من منطلق الوسطية والتسامح والاعتدال.
وقال: "إن خطاب خادم الحرمين الشريفين التاريخي جسّد الاستراتيجية الحكيمة والنظرة الثاقبة، من خلال رسم الطريق الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأوضح توجه الدولة التنموي نحو الاستدامة بالعمل على خطط وبرامج رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على الدور المهم للشباب والشابات في التنمية، وضرورة إشراك المرأة في بناء هذا الوطن، ومن هنا جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين لسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالتركيز على القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وأضاف أن الكلمات الأبوية من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، التي أشادت بجنودنا البواسل وثمّنت ما يقومون به من تضحيات وبطولات في الدفاع عن دينهم ووطنهم والتأكيد على الاهتمام وتقديم كل الرعاية لهم ولعائلاتهم؛ يعد دليلاً واضحاً على استشعار شجاعتهم وتقديراً لتضحياتهم وعزم المملكة على الاستمرار في التصدي للتطرف والإرهاب ودعم القدرات العسكرية وتوطينها وتطويرها.
وبيّن الأمير خالد بن عياف أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يؤكد وجوب وقوف المملكة مع أشقائها بكل عزم وحزم للتصدي لأي تدخلات قد تؤثر على الأمن والاستقرار؛ لأجل تحقيق السلام وترسيخ المبدأ الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وهو من منطلق تسخير دور المملكة الريادي والمؤثر، وما تشكله من ثقل استراتيجي في العالم للدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ودعا وزير الحرس الوطني في ختام تصريحه، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
09:55 AM
قال: أوضح توجّه الدولة التنموي نحو الاستدامة بالعمل على خطط رؤية المملكة 2030
أكد وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، أن خطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ألقاه خلال افتتاحه لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، اشتمل على الكثير من المضامين الضافية التي ترسخ النهج القويم الذي قامت عليه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وبالتمسك بالشريعة الإسلامية السمحة منهجاً وعملاً من منطلق الوسطية والتسامح والاعتدال.
وقال: "إن خطاب خادم الحرمين الشريفين التاريخي جسّد الاستراتيجية الحكيمة والنظرة الثاقبة، من خلال رسم الطريق الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأوضح توجه الدولة التنموي نحو الاستدامة بالعمل على خطط وبرامج رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على الدور المهم للشباب والشابات في التنمية، وضرورة إشراك المرأة في بناء هذا الوطن، ومن هنا جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين لسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالتركيز على القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل".
وأضاف أن الكلمات الأبوية من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، التي أشادت بجنودنا البواسل وثمّنت ما يقومون به من تضحيات وبطولات في الدفاع عن دينهم ووطنهم والتأكيد على الاهتمام وتقديم كل الرعاية لهم ولعائلاتهم؛ يعد دليلاً واضحاً على استشعار شجاعتهم وتقديراً لتضحياتهم وعزم المملكة على الاستمرار في التصدي للتطرف والإرهاب ودعم القدرات العسكرية وتوطينها وتطويرها.
وبيّن الأمير خالد بن عياف أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يؤكد وجوب وقوف المملكة مع أشقائها بكل عزم وحزم للتصدي لأي تدخلات قد تؤثر على الأمن والاستقرار؛ لأجل تحقيق السلام وترسيخ المبدأ الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وهو من منطلق تسخير دور المملكة الريادي والمؤثر، وما تشكله من ثقل استراتيجي في العالم للدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ودعا وزير الحرس الوطني في ختام تصريحه، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
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المصدر : الخليج 365
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