السعودية اليوم / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بحرس الحدود برتبة جندي سائق وجندي دوريات بحري وبري// للصحف فقط //

الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية / الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بحرس الحدود برتبة (جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري) ، مشيرة إلى أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الاثنين 18 / 3 / 1440هـ الساعة 10 صباحاً إلى يوم الجمعة 22 / 3 / 1440هـ الساعة 10 صباحاً.واشترطت للقبول أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً عند الالتحاق بالدورة العسكرية والمباشرة في الوحدات التدريبية (بداية التدريب الفعلي) ويعتبر تاريخ التعيين.كما اشترطت أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح، وألا يقل طول المتقدم عن (170) سم لحملة الكفاءة المتوسطة و(168) سم لحملة الثانوية العامة وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى. أما بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة. كما اشترطت الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول بالنسبة للمتقدمين على وظيفة (جندي سائق).// للصحف فقط // // انتهى //10:38ت م0036