السعودية اليوم / اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع التبغ

عام / اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران تواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع التبغ
نجران 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
واصلت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران،أمس،جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران على ال جليدان،أن عدد الجولات المنفذة بلغت 45 جولة شملت زيارة 27 منشأة صحية، و 18 جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، مبيناً أنه تم رصد 6 مخالفات في منافذ البيع وتحرير81 تعهدا،ً ومصادرة وإتلاف 37 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام (شمة – تمباك – تبغ غير مدخن)، فيما تم ضبط ومعاقبة 4 منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها.
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10:37ت م
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