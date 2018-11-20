السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات : الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس رؤية المملكة للمستقبل



الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أهمية مضامين الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مجلس الشوري أمس وما اشتمل عليه من رؤية شاملة للوطن والمواطن.

ونوه بحرص خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على أن يطّلع أبناءه على مسيرة الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاع الخاص، وتقليل البطالة، مبيناً أن الخطاب اشتمل على عدد من المحاور الرئيسة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين لتكون منارة لنا لاتخاذ التوصيات التي تخدم الوضع الاقتصادي في المملكة، ثم عرّج ـ رعاه الله ـ على الأمن الداخلي بالمملكة، ومدى تماسك الأمن الداخلي، وتعزيز اللحمة الداخلية في مساندة الوطن إضافة إلى الهيكلة التي مضت قبل سنة، وهي هيكلة الجهات الأمنية وإنشاء رئاسة أمن الدولة، وفصل الجهة الأمنية عن الجهة الحقوقية، وإعداد الجهات الأمنية لخدمة هذا الوطن.

وأفاد اللواء اليحيى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تطرق إلى التنمية، فالتنمية في جميع مناطق المملكة هي هدف رئيس لخادم الحرمين الشريفين، هناك مشروعات الآن يتم طرحها في شمال المملكة، ووسط المملكة، وغربها، وهو يهدف إلى ترسيخ التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة العربية

وأشاد مدير عام الجوازات بأن الخطاب كان مكثفاً وجمع لب التعليمات لكل المسؤولين عن تنفيذ وإنجاح استراتيجية الوطن في هذه الفترة التاريخية والمرحلة الهامة لحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته ومستقبل أبنائه, داعياً الله أن يحفظ الوطن الكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لما فيه خير البلاد والعباد.

// انتهى //

10:33ت م

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الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أهمية مضامين الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مجلس الشوري أمس وما اشتمل عليه من رؤية شاملة للوطن والمواطن.ونوه بحرص خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على أن يطّلع أبناءه على مسيرة الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاع الخاص، وتقليل البطالة، مبيناً أن الخطاب اشتمل على عدد من المحاور الرئيسة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين لتكون منارة لنا لاتخاذ التوصيات التي تخدم الوضع الاقتصادي في المملكة، ثم عرّج ـ رعاه الله ـ على الأمن الداخلي بالمملكة، ومدى تماسك الأمن الداخلي، وتعزيز اللحمة الداخلية في مساندة الوطن إضافة إلى الهيكلة التي مضت قبل سنة، وهي هيكلة الجهات الأمنية وإنشاء رئاسة أمن الدولة، وفصل الجهة الأمنية عن الجهة الحقوقية، وإعداد الجهات الأمنية لخدمة هذا الوطن.وأفاد اللواء اليحيى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تطرق إلى التنمية، فالتنمية في جميع مناطق المملكة هي هدف رئيس لخادم الحرمين الشريفين، هناك مشروعات الآن يتم طرحها في شمال المملكة، ووسط المملكة، وغربها، وهو يهدف إلى ترسيخ التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، وهو ما نراه خلال زياراته لجميع مناطق المملكة حالياً، وتوقيع العديد من المشروعات.وأشاد مدير عام الجوازات بأن الخطاب كان مكثفاً وجمع لب التعليمات لكل المسؤولين عن تنفيذ وإنجاح استراتيجية الوطن في هذه الفترة التاريخية والمرحلة الهامة لحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته ومستقبل أبنائه, داعياً الله أن يحفظ الوطن الكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لما فيه خير البلاد والعباد.// انتهى //10:33ت م0034

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