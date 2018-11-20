السعودية اليوم / أهالي تبوك يعبرون عن فرحتهم بزيارة الملك سلمان إضافة أولى وأخيرة



ووصف المواطن فارس بن عليان الزيارة بأنها نهج للقيادات

وفي ذات الصدد أكدت المواطنة ريهام النجار ان زيارة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - لأبنائه في منطقة تبوك، ورؤيتهم له ستعكس الصورة الحقيقية لما يعيشه أبناء المملكة مع قيادتهم، ويتجلى كل ذلك في مدى انتظار الجميع للقياه - رعاه الله - ، وتسابق المواطنين للترحيب به من خلال حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث نحتفل في منطقة تبوك منذ أن علمنا بموعد الزيارة ، فهو والدنا ونشعر بأهمية وجوده بيننا.

ولفتت النجار النظر إلى أن منطقة تبوك عايشت تنمية لا يمكن حصرها ، فمنذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وحتى عهد قائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - ومنطقة تبوك في تطور شامل لايقف عند حاجز التنمية فقط بل وصل إلى الرفاهية، والمتتبع المنصف لتاريخ المملكة منذ نشأتها يرى ما وصلت إليه من تطور وازدهار في جميع المجالات، ويرى ما هو أشبه بالمعجزة في تسارع عجلة التنمية هنا وهناك وفي كل مكان.

كما رحب المواطن دغيثر حسن حكمي بزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، مبيناً أن هذه الزيارة تمثل فرحة عامة يجتمع من خلالها الأهالي على قلب رجل واحد في حب رجل واحد حاز الأمجاد مجداً تلو آخر.

وأعربت المواطنة بشائر الحويطي عن بالغ سرورها وسعادتها واعتزازها بهذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله - وقالت : إنها لمناسبة سعيدة أن نلتقي ويلتقي أبناء هذه المنطقة بخادم الحرمين الشريفين فقد ارتسمت البهجة على محيا الجميع منذ أن علموا بالزيارة التي لم تكن مستغربة على ولاة أمرنا الذين عودونا على مثل هذه الزيارات واللقاءات منذ عهد مؤسس هذا الكيان المغفور له بإذنه تعالى الملك عبد العزيز وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - فأهلا بخادم البيتين الشريفين في منطقة تبوك.

// انتهى //

10:29ت م

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ووصف المواطن فارس بن عليان الزيارة بأنها نهج للقيادات السعودية وحث عليه الملك وزرائه وطالبهم في وقت سابق بلقاء المواطنين والاستماع لهم وتفقد احتياجاتهم ، وهو اليوم يرسم لهم برنامجاً عملياً على أرض الواقع ، سبقتنا فيه عدد من المناطق واليوم تحظى تبوك بهذه الزيارة الرائعة ، وتلجم أفواه أعداء المملكة الذين لا زالوا يحاولون الهمز واللمز بالقيادة الكريمة في حين أنهم اليوم بين أبنائهم وشعبهم في منطقة تبوك وغيرها من مناطق المملكة يؤكدون مدى ما وصلت إليه هذه العلاقة العظيمة بين الشعب العظيم والقيادة الكريمة.وفي ذات الصدد أكدت المواطنة ريهام النجار ان زيارة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - لأبنائه في منطقة تبوك، ورؤيتهم له ستعكس الصورة الحقيقية لما يعيشه أبناء المملكة مع قيادتهم، ويتجلى كل ذلك في مدى انتظار الجميع للقياه - رعاه الله - ، وتسابق المواطنين للترحيب به من خلال حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث نحتفل في منطقة تبوك منذ أن علمنا بموعد الزيارة ، فهو والدنا ونشعر بأهمية وجوده بيننا.ولفتت النجار النظر إلى أن منطقة تبوك عايشت تنمية لا يمكن حصرها ، فمنذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وحتى عهد قائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - ومنطقة تبوك في تطور شامل لايقف عند حاجز التنمية فقط بل وصل إلى الرفاهية، والمتتبع المنصف لتاريخ المملكة منذ نشأتها يرى ما وصلت إليه من تطور وازدهار في جميع المجالات، ويرى ما هو أشبه بالمعجزة في تسارع عجلة التنمية هنا وهناك وفي كل مكان.كما رحب المواطن دغيثر حسن حكمي بزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، مبيناً أن هذه الزيارة تمثل فرحة عامة يجتمع من خلالها الأهالي على قلب رجل واحد في حب رجل واحد حاز الأمجاد مجداً تلو آخر.وأعربت المواطنة بشائر الحويطي عن بالغ سرورها وسعادتها واعتزازها بهذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله - وقالت : إنها لمناسبة سعيدة أن نلتقي ويلتقي أبناء هذه المنطقة بخادم الحرمين الشريفين فقد ارتسمت البهجة على محيا الجميع منذ أن علموا بالزيارة التي لم تكن مستغربة على ولاة أمرنا الذين عودونا على مثل هذه الزيارات واللقاءات منذ عهد مؤسس هذا الكيان المغفور له بإذنه تعالى الملك عبد العزيز وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - فأهلا بخادم البيتين الشريفين في منطقة تبوك.// انتهى //10:29ت م0033

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