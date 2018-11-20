السعودية اليوم / أهالي تبوك يعبرون عن فرحتهم بزيارة الملك سلمان



تبوك 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

عبر أبناء منطقة تبوك عن فرحهم وسرورهم بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مؤكدين أنها زيارة تاريخية تجسد عمق المحبة والولاء بين القيادة والشعب.

وقالوا إن الزيارة تجسيدٌ لاهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - أيدهما الله - بالمواطنين في كل مناطق المملكة، لا سيما منطقة تبوك وتلمس احتياجاتهم، مؤكدين في تصريحات لوكالة الأنباء

وقال المواطن أحمد بن محمد حسن من محافظة أملج إن زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - تمثل مكانة كبيرة في قلوبنا التي تتوق للقائهما، كما نتوق لأن يشاهدا ما وصلت إليه المنطقة من تطور ونهضة شاملة في جميع الميادين.

وأضاف: لا نملك في هذه المناسبة الغالية والتاريخية إلا أن نرفع أكفنا بالدعاء للقيادة الكريمة نظير ما يقدمون لخدمة الدين والوطن وإنسان هذا الوطن الشامخ.

وأبدى المواطن إبراهيم خليل الشريف سعادته الغامرة بهذه الزيارة هو وكل أبناء منطقة تبوك ، مشيراً على أن حكام المملكة العربية السعودية اتخذوا من العدل أساسًا للحكم، وما تشريفهم وزيارتهم لمنطقة تبوك وحرصهم على نقل النجاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية إلى منطقة تبوك إلا تأكيداً لذلك العدل الذي أُسس لأن تنال كل منطقة من مناطق المملكة نصيبها وحقها من التنمية، مبيناً أن منطقة تبوك تحظى باهتمام القيادة الكبير منذ تأسيس هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – حتى يومنا هذا وما زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده إلا تأكيداً على هذا النهج العظيم للملك المؤسس.

وأشارت المواطنة يارا المالكي من جانبها إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله – يتفقد الحراك التنموي الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة تبوك بشكل خاص لا سيما في المشاريع العملاقة المتمثلة في مشروعي نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر وفي ذلك مؤشر قوي لقيادتنا على خدمة المواطن والوطن ، مبينة أن التنمية الشاملة استفاد منها المواطنون بكل أطيافهم ولله الحمد ، وكان للمرأة أيضاً حضور بارز في كل البرامج التنموية.

وقالت: إن خادم الحرمين الشريفين جند كل الإمكانات لتقدم أفضل الخدمات وأفضلها على الإطلاق للمواطن والوطن، ونحن هنا نسجل كلمة وفاء لصاحب الحزم والعزم والملك الذي ما فتئ يقدم الغالي والنفيس لأبناء هذا البلد بعدله المعهود وإنصافه المشهود.

وأضاف المواطن حاتم الميهوبي إننا نتوق لرؤيا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، وأبناء منطقة تبوك صغارًا وكباراً شيوخاً وشباباً رجالاً ونساءً فرحين مستبشرين بزيارة خادم الحرمين الشريفين وصحبه الكرام لمنطقة تبوك.

//يتبع//

10:28ت م

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تبوك 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسعبر أبناء منطقة تبوك عن فرحهم وسرورهم بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مؤكدين أنها زيارة تاريخية تجسد عمق المحبة والولاء بين القيادة والشعب.وقالوا إن الزيارة تجسيدٌ لاهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - أيدهما الله - بالمواطنين في كل مناطق المملكة، لا سيما منطقة تبوك وتلمس احتياجاتهم، مؤكدين في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الزيارة تعد امتداداً لعطاءات الخير المستمرة والدائمة بإذن الله.وقال المواطن أحمد بن محمد حسن من محافظة أملج إن زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - تمثل مكانة كبيرة في قلوبنا التي تتوق للقائهما، كما نتوق لأن يشاهدا ما وصلت إليه المنطقة من تطور ونهضة شاملة في جميع الميادين.وأضاف: لا نملك في هذه المناسبة الغالية والتاريخية إلا أن نرفع أكفنا بالدعاء للقيادة الكريمة نظير ما يقدمون لخدمة الدين والوطن وإنسان هذا الوطن الشامخ.وأبدى المواطن إبراهيم خليل الشريف سعادته الغامرة بهذه الزيارة هو وكل أبناء منطقة تبوك ، مشيراً على أن حكام المملكة العربية السعودية اتخذوا من العدل أساسًا للحكم، وما تشريفهم وزيارتهم لمنطقة تبوك وحرصهم على نقل النجاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية إلى منطقة تبوك إلا تأكيداً لذلك العدل الذي أُسس لأن تنال كل منطقة من مناطق المملكة نصيبها وحقها من التنمية، مبيناً أن منطقة تبوك تحظى باهتمام القيادة الكبير منذ تأسيس هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – حتى يومنا هذا وما زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده إلا تأكيداً على هذا النهج العظيم للملك المؤسس.وأشارت المواطنة يارا المالكي من جانبها إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله – يتفقد الحراك التنموي الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة تبوك بشكل خاص لا سيما في المشاريع العملاقة المتمثلة في مشروعي نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر وفي ذلك مؤشر قوي لقيادتنا على خدمة المواطن والوطن ، مبينة أن التنمية الشاملة استفاد منها المواطنون بكل أطيافهم ولله الحمد ، وكان للمرأة أيضاً حضور بارز في كل البرامج التنموية.وقالت: إن خادم الحرمين الشريفين جند كل الإمكانات لتقدم أفضل الخدمات وأفضلها على الإطلاق للمواطن والوطن، ونحن هنا نسجل كلمة وفاء لصاحب الحزم والعزم والملك الذي ما فتئ يقدم الغالي والنفيس لأبناء هذا البلد بعدله المعهود وإنصافه المشهود.وأضاف المواطن حاتم الميهوبي إننا نتوق لرؤيا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، وأبناء منطقة تبوك صغارًا وكباراً شيوخاً وشباباً رجالاً ونساءً فرحين مستبشرين بزيارة خادم الحرمين الشريفين وصحبه الكرام لمنطقة تبوك.//يتبع//10:28ت م0032

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