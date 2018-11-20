السعودية | صحي السويدي يصدر أول شهادة لفحص ما قبل الزواج

المناطق _ الرياض

أصدر مركز الرعاية الصحية الأولية بحي السويدي التابع لمدينة الملك سعود الطبية، أول شهادة لفحص ما قبل الزواج.

وأوضح مدير المركز د.فهد بن محمد القحطاني بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي المركز لمواكبة رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال عدة خطوات يتم العمل عليها، هدفها الرقي في تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للمواطنين ونقل الخدمات الأولية للمراكز الصحية عوضًا عن المستشفيات.

وقال د.القحطاني بأن هذه الخدمة توفر الوقت والجهد على المواطنين، وتخفف العبء على المستشفيات، حيث أن توفر مثل هذه الخدمات في مراكز الرعاية الصحية يمثل نقلة نوعية لها.

وختم د.القحطاني تصريحه مؤكدًا بأن قطاع الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع بمدينة الملك سعود الطبية يشهد تطورًا كبيرًا وذلك في قيادتها لعشرة مراكز في جنوب وغرب الرياض.