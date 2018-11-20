السعودية | الصحة: فيروس “سي” لايمنع إتمام الزواج

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:56 صباحًا, 20 نوفمبر 2018 م

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أكدت وزارة الصحة أن الإصابة بفیروس التھاب الكبد الوبائي “فیروس سي”، لا يمنع إتمام الزواج.

وشددت الوزارة على أهمية أن كل مصاب بالمرض ويرغب بالزواج عليه، بحجز موعد للفحصوالعلاج.

وأضافت وزارة الصحة أن أي شخص يرغب في إجراء تلك الفحوصات، عليه الذھاب فوراً لأحد المستشفیات أو المراكز الصحیة.