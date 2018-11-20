السعودية | طالب ينهي خلافه مع زميله بإطلاق النار.. وتعليم صبيا يصدر بيان توضيحي..

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:53 صباحًا, 20 نوفمبر 2018 م

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أطلق طالب، أمس (الإثنين)، الرصاص على غرفة المعلمين بإحدى المدارس، بعد عراك بينه وطالب آخر، تمت السيطرة عليه من قبل المعلمين الموجودين.

وبحسب “عكاظ”، فإن شجارًا حدث بين الطالبين، وانتهى بفضه من المعلمين، إلا أن أحد الطلاب غافل الجميع وغادر المدرسة ليعود بسلاح ناري مقتحما المدرسة ومطلقا الرصاص على غرفة المعلمين.

وأوضح المتحدث باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه مع نهاية الدوام الرسمي أمس فُوجئ منسوبو متوسطة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بقرية الردحة بإطلاق النار داخل المدرسة من قبل أحد طلاب الصف الثالث متوسط، على خلفية شجار بالأيدي وقع بينه وأحد زملائه في وقت سابق من اليوم الدراسي، إذ تدخل المعلمون المكلفون بالإشراف اليومي في حينه وفرقوا بين الطالبين وحيدوهما عن بعضهما.

وتابع، أن الطالب مطلق النار، خرج خلسة، وتوجه لمنزله الملاصق للمدرسة، وأحضر السلاح الناري متوجها لمكان احتجاز الطالب الآخر، إلا أن المعلمين أغلقوا الباب في وجهه ومنعوه من الدخول، ليطلق عيارين ناريين ويغادر المدرسة، قبل أن يعود مرة أخرى دون سلاح، وتم التحفظ عليه واحتجازه بأحد فصول المدرسة لحين وصول الجهات الأمنية.

وقال الحازمي: إن المدرسة سلمت الطالب للجهات الأمنية التي باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا عدم وجود إصابات أو أضرار جسيمة.

ولفت الحازمي إلى أن مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في القضية وملابساتها، مع تفعيل آليات دعم السلوك الإيجابي وتعزيز السلوكيات الداعمة للطلاب، والعمل على رصد المخالفات السلوكية وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة بمدارس التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.