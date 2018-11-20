شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عالية الخطورة تنقذ أمًا وجنينها بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء من إنقاذ سيدة وجنينها في عملية عالية الخطورة نتيجة اختراق المشيمة لعضلات الرحم (المشيمة المنغرسة) مع التصاقات شديدة.

وقرر الفريق الطبي بالتعاون مع أطباء من مستشفى الملك فهد بالهفوف بعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة إجراء عملية عاجلة لها نظراً لصعوبة نقلها في هذه الحالة إلى أحد المستشفيات التخصصية، وقد تم وبفضل الله إجراء العملية بنجاح وولادة طفلتها في حالة صحية جيدة مع إزالة الرحم دون أي مضاعفات أو الحاجة لنقل دم.

يذكر أن هذه العملية تعتبر من العمليات الصعبة والعالية الخطورة لما قد تسببه المشيمة الملتصقة من مضاعفات منها النزيف المهبلي الحاد بعد الولادة، الذي قد يتسبب في الإصابة بحالة مرضية مهددة للحياة تمنع الدم من التجلط بشكل طبيعي، وكذلك فشل الرئة (متلازمة الضائقة التنفسية عند الكبار) والفشل الكلوي .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.