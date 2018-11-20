شكرا لقرائتكم الملك یدشن مشروع وعد الشمال الخمیس المقبل.. یوفر 10 آلاف وظیفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة خالد الفالح إن خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبد العزيز سوف يدشن ويضع حجر الأساس لمشروع وعد الشمال، الخمیس المقبل وذلك بتكلفة 85 ملیار ریال.

وأضاف الفالح، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن يوفر المشروع الجديد نحو 10 آلاف وظیفة عند افتتاحه.

وذكر الفالح بأن خادم الحرمین وضمن زيارته لمنطقة الجوف سیقوم بتدشین مشروعین، الأول مشروع الطاقة الشمسیة في مدينة سكاكا بطاقة 300 میجاوات.

أما المشرع الآخر فهو مشروع طاقة الرياح في محافظة دومة الجندل.

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