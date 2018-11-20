شكرا لقرائتكم #موبايلي أعمال تعزز من شراكتها مع قوات أمن المنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بالتعاون مع موبايلي أعمال، دشنت قوات أمن المنشآت مشروع نظام المراقبة والتوثيق الأمني للمركبات، والذي يقدم أحدث الحلول التقنية لتوثيق الأحداث المحيطة بالمركبة ليتم الرجوع إليها وقت الحاجة. ويتميز هذا النظام بقدرته على بث الحدث مباشرة لمركز القيادة والتحكم وتحديد موقع المركبة بالإضافة إلى معرفة حالتها التشغيلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين المهندس ماجد العتيبي أن موبايلي أعمال سخرت كل إمكاناتها التقنية والبشرية لتعزيز وحفظ أمن المملكة العربية السعودية عبر تقديم حلول متقدمة تساهم في تحقيق أهداف الجهات الحكومية لتسهيل خدمة مستفيديها من مواطنين ومقيمين.

وتتمتع موبايلي أعمال بخبرة واسعة في مجال توفير حلول الاتصالات وتقنية المعلومات حيث تمتلك محفظة متنوعة من أحدث المنتجات في هذا المجال، تشمل الخدمات المدارة، حلول إنترنت الأشياء IoT، الحوسبة السحابية المدعومة بشبكة ألياف ضوئية تغطي كافة مناطق المملكة وشبكات ربط دولية، والمدعومة كذلك بمراكز بيانات متعددة حاصلة على أعلى التصنيفات عالميًا استثمرت فيها الشركة لتهيئ نفسها للمساهمة في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في تطور البنية التحتية.

حرس الحدود يعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية



للمواطنين فقط.. وظائف للرجال والنساء في شركة لتجارة السيارات



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.