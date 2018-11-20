شكرا لقرائتكم شجار طالبین ینتهي بإطلاق نار بجازان.. والتعليم تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلق طالب، أمس الاثنین، الرصاص على غرفة المعلمین بإحدى المدارس، بعد عراك بینه وطالب آخر، تمت السیطرة علیه من قِبل المعلمین الموجودين.

وأوضح المتحدث باسم إدارة تعلیم صبیا إبراهیم الحازمي أنه مع نهاية الدوام الرسمي أمس فُوجئ منسوبو متوسطة الأمیر سلطان بن عبدالعزيز بقرية الردحة بإطلاق النار داخل المدرسة من قِبل أحد طلاب الصف الثالث متوسط، على خلفیة شجار بالأيدي وقع بینه وأحد زملائه في وقت سابق من الیوم الدراسي.

وأضاف أن المعلمين المكلفين بالإشراف الیومي تدخلوا في حینه وفرقوا بین الطالبین وحیدوهما عن بعضهما، إلا أن الطالب مُطلق النار، خرج خلسة، وتوجه لمنزله الملاصق للمدرسة، وأحضر السلاح الناري متوجهاً لمكان احتجاز الطالب الآخر، إلا أن المعلمین أغلقوا الباب في وجهه ومنعوه من الدخول، لیطلق عیارين ناريین ويغادر المدرسة، قبل أن يعود مرة أخرى دون سلاح، وتم التحفظ علیه واحتجازه بأحد فصول المدرسة لحین وصول الجهات الأمنیة.

وقال الحازمي: إن المدرسة سلمت الطالب للجهات الأمنیة التي باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً عدم وجود إصابات أو أضرار جسیمة.

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