شكرا لقرائتكم بشرى سارة من التعليم للمعلمين ذوي الظروف الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم فتح نظام “عين لخدمات المعلم”، للتقديم على خدمة نقل ذوي الظروف الخاصة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نلفت انتباه الزملاء المعلمين والمعلمات ممن لديهم ظروف خاصة بأنه سيتم فتح نظام (عين لخدمات المعلم) للتقديم على خدمة نقل ذوي الظروف الخاصة عبر هذا الرابط (هنا) اعتباراً من اليوم. وأضاف أنه يمكن الاطلاع على الضوابط عبر هذا الرابط من (هنا). حرس الحدود يعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية



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