شكرا لقرائتكم مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تبادل إطلاق نار بدنفر الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة مدينة دنفر الأمريكية، داغ شيبمان، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين أثناء إطلاق النار في وسط المدينة.

وقال شيبمان للصحفيين: “عندما وصلت الشرطة إلى المكان، عثرت على أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وتم نقل ثلاثة إلى المستشفى في حالة حرجة، وتوفي الرابع على الفور”.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى من مسؤولين بشأن الحادث الذي وقع نحو الساعة الرابعة مساء في وسط مدينة مانهاتن في منطقة “لو دو” المليئة بالفنادق والمطاعم والمناطق السكنية مرتفعة التكلفة.

ونسبت صحيفة دنفر بوست إلى شاهد عيان قوله للصحيفة إنه شاهد مسلحاً وحيداً يفتح النار من مسدس على مجموعة من الأشخاص قبل أن يتوجه إلى مقعد القيادة في سيارته ويغلق الباب وينطلق مبتعداً.

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