الان تتابع «التعليم» تعلن فتح نظام عين لحركة نقل الظروف الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: أعلنت وزارة التعليم عن فتح نظام عين لخدمة المعلم لاستقبال طلبات التقديم على نقل ذوي الظروف الخاصة اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وأكد مبارك العصيمي متحدث وزارة التعليم عبر حسابه بتويتر: نلفت انتباه الزملاء المعلمين والمعلمات ممن لديهم ظروف خاصة بأنه سيتم فتح نظام (عين لخدمات المعلم) للتقديم على خدمة نقل ذوي الظروف الخاصة اعتباراً من اليوم مع الدعاء للجميع بالسلامة والعافية.

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