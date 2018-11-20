شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي.. ويغادر المدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)زار الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، صباح اليوم (الثلاثاء)، المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليهما. وكان في استقباله عند المسجد النبوي، قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
وعقب الزيارة غادر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المدينة المنورة اليوم متوجهًا إلى بلاده، وكان في وداع فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي.. ويغادر المدينة المنورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .