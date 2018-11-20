بالفيديو.. هكذا بادر ولي العهد أمير تبوك فور وصوله المطار

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فور وصوله مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك أمس بتقبيل رأس وكتف ابن عمه الأكبر سنًّا أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان؛ وذلك تقديرًا واحترامًا له في مشهد يؤكد الاحترام المتبادل والمحبة الكبيرة والتعامل الكريم بين أبناء الأسرة الحاكمة دون النظر إلى مناصبهم.

يُشار إلى أن المقربين من الأسرة الحاكمة يعرفون حرص كبارهم على غرس هذه القيمة الأخلاقية النادرة في نفوس أبنائهم منذ الصغر. ولعل ما يلاحظه المتابعون خلال المناسبات الكبرى عند وفاة الملوك، أو في أيام المبايعة، هو احترام وتقدير واضح بين كل أبناء الأسرة الحاكمة، يؤكد انغراس هذه الصفة الحميدة في أنفسهم، ونقلها من جيل لآخر.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل إلى منطقة تبوك مساء أمس، وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك: الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

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