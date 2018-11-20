مسؤولون ومواطنون: زيارة خادم الحرمين وولي العهد يوم تاريخي ومميّز للجوف

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: تؤكّد حرص القيادة على التواصل مع المواطنين بالمناطق كافة وتلمس احتياجاتهم

أكّد مسؤولون وأعضاء مجلس شورى سابقون ومواطنون، أن الزيارة المباركة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف تأتي حرصاً من القيادة رغم مسؤولياتها الكبيرة على التواصل مع مواطني هذا البلد بمناطق المملكة كافة وتلمس احتياجاتهم.

وقال عدد منهم لـ "الخليج 365": إن مثل هذه الزيارات التي يقوم بها الملك سلمان، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- تحمل معها بشائر الخير والتطور لهذه المناطق ومحافظاتها من افتتاح مشاريع حيوية كبيرة وإفراج عن سجناء معسرين والوقوف شخصياً على أحوال المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وقال مدير صحة القريات عبدالرحمن بن دبي الحربي: "لا شك أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تأتي من حرص القيادة على التواصل الدائم مع شعبها والوقوف الشخصي على التنمية في كل منطقة والتي تنعكس بالحب بالفطرة من الشعب للقيادة لما تعكسه مثل هذه الزيارات لمنطقة الجوف من أثر جميل في نفوس الأهالي وشعورهم بالسعادة واستبشار من باب اللحمة والتواصل بين القائد والشعب، ولكونها مملوءة بحزمة من المشاريع التنموية التي بكل تأكيد ستكون نتائج هذه الزيارة نتائج تنصب في دعم مسيرة التنمية في منطقة الجوف، نسأل الله -العلي القدير- التوفيق والسداد لخادم الحرمين، وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي آل سعود، فمشاعر الفرح والسرور في هذه الزيارة الكريمة تجسّد حرص قيادتنا الرشيدة على احتياجات المنطقة وتدشين المشاريع لمواكبة المسيرة في التطور والتنمية في مملكتنا وتحقيق الرفاهية للوطن والمواطن.

ونوّه الدكتور حامد الوردة الشراري -عضو مجلس الشورى سابقاً- بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لعدد من مناطق المملكة ومنها المناطق الشمالية هذا الأسبوع التي تأتي ضمن برنامج متكامل لزيارة جميع مناطق المملكة للوقوف على أوضاع المواطنين شخصياً.

وقال "الشراري": "هذه الزيارات المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين محملة ببشائر الخير والتنمية من مشاريع تنموية واستثمارية حيوية وتعليمية تتماشى مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التنموية، يسنده -حفظه الله- مهندس التنمية إلى المستقبل الزاهر وعرّاب تشكيل الدولة السعودية الجديدة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهي تجسيد لمحبته لأبناء شعبه الوفي وتعزيز للحمة الوطنية، وإرساء لدعائم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحقق رفاهية المواطن، وأن هذه الزيارات الملكية الميدانية هي إكمال لمسيرة التنمية والعطاء لملوك هذه البلاد المباركة التي أرسى دعائمها الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه-، داعيًا المولى -جلّ شأنه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأن يمدهما الله بعونه وتوفيقه لخدمة شعبهما وأمتهما وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها".

وبعنوان "المكان والزمان والإنسان في منطقة الجوف يرحبون بمقدم خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين"، قال عضو المجلس المحلي بمحافظة القريات عواد بن محمد السراهيد الشراري: "تنتظر الجوف هذه الأيام بفارغ الصبر الزيارة الميمونة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ويبتهج الأهالي فرحاً وطرباً بمقدم ملك العزم والحزم، وولي عهده الأمين.

ويضيف: "زيارة تجسّد في طياتها أسمى صور التلاحم بين الراعي والرعية، لملك صالح يقف بنفسه على احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة في شتى مجالات الحياة الخدمية من صحة ومياه وطرق وبنية تحتية ومشاريع حيوية، فيفتتح مشروعاً ويدشّن آخر ويضع حجر أساس مشاريع مستقبلية للأجيال القادمة، يرافقه في ذلك ولي عهده الأمين ومهندس التنمية والتطوير الذي جسّدها بالرؤية العملاقة الطموحة (رؤية 2030) مصطحباً معه كوكبة من الوزراء والمسؤولين والمعنيين بتحقيق أهداف الرؤية المباركة الطموحة في زيارة كلها خير وبركة ونماء، فهذه الزيارة تبرز بشكل مبهر مدى الحب والولاء والتلاحم والانتماء بين الشعب ومليكهم ووطنهم ومدى تفانيهم في خدمة وحماية هذا الوطن العزيز الكريم بلد الحرمين الشريفين بلد المقدّسات الإسلامية التي شرّف الله حكامه وشعبه بخدمتها في أطهر وأقدس بقاع الأرض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فأي شرف هو أعظم من هذا الشرف، نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن ينصرهما ويسدد خطاهما ويعزهما بالإسلام ويعز الإسلام بهما".

ونقل "السراهيد"؛ باسم أهالي منطقة الجوف ترحيبهم بخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وصحبهما الكرام، وشكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين على تعيينه الأمير بدر بن سلطان، أميراً لمنطقة الجوف، وكذلك تعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد نائباً له، فهو الأمير النشيط والمتحمس لخدمة المنطقة الذي ما أن باشر مهامه بالمنطقة حتى بدأ بجولاته وزياراته المستمرة متفقداً ومتلمساً حاجات المواطنين في المنطقة والمحافظات والمراكز، ومتابعة مستمرة لكل مشروع أو احتياج، -حفظه الله- ونائبه ورعاهما بعنايته، ولهم من أهالي المنطقة كل شكر وتقدير".

ووصف المواطن "عبدالإله العازمي"؛ هذا اليوم الثلاثاء، بالمميز والتاريخي بمنطقة الجوف؛ حيث سيشهد -بمشيئة الله- زيارة كريمة لقائد الأمة والوطن الملك سلمان، وسمو ولي عهده، وتشريفهما المنطقة ومعبّراً عن مشاعر الفرح والسرور لأهالي القريات خاصة والجوف عامة بهذه المناسبة الغالية، متمنياً من الله، أن يحفظ قيادتنا ويحمي وطننا من شر كل من به شر علينا وكيد كل حاقد وحاسد على نعمة (السعودية) وقيادتها.