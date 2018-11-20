"السكر المر" يتحدى قمع إيران.. والنظام في مأزق

محمد بن مسعود - الدمام - "رجوي": تحية للذين انتفضوا ضد الظلم الممارس على العمال

في مدينة شوش بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، تتجلى معاناة الشعب بمواجهة قمع النظام في أوضح صورها؛ حيث تتوالى الاحتجاجات العمالية على تردي الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة.

فمنذ أكثر من أسبوعين، بدأ عمال مصنع سكر القصب "هافت تابه"، إضراباً مفتوحاً عن العمل؛ احتجاجاً على تأخر رواتبهم وفساد مديريهم، حسبما ذكرت مصادر إعلامية تابعة للنظام وأخرى معارضة.

واستمر إضراب العمال غير آبهين بالممارسات القمعية، وتجمعوا أمام مقر الإدارة المحلية هاتفين: "لم يعد السجن والتهديد يؤثر، لا تخافوا نحن كلنا معاً"؛ وفق "سكاي نيوز".

وحَظِيت التظاهرات بدعم واسع لأبناء مدينة شوش؛ حيث أغلق سوق المدينة تضامناً معهم، كما التحق الشباب وأهالي المدينة بالمتظاهرين، حسبما أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن عامل، لم تُسَمه، قوله: "سمعنا مراراً من مسؤولين أن طلباتنا ستتم تلبيتها؛ لكن لا شيء يحدث، سنواصل تجمعاتنا حتى تتحقق".

ولم تجد السلطات، كعادتها خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ نحو عام، سوى آلة القمع لمواجهة الإضراب؛ فاعتقلت 4 أشخاص.

وحظيت الاحتجاجات الأخيرة بدعم زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، التي أرسلت تحياتها لعمال المصنع عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وقالت رجوي: التحية لعمال قصب السكر في هفت تابه، الذين انتفضوا ضد الظلم الممارَس على العمال بشعار: "لم يعد التهديد والسجن يؤثر"، ويهتفون بشعار: "جائعون جائعون، كل إنسان حر في الانتفاضة ضد نظام الملالي النهاب".

ويعمل في المصنع الذي تم إنشاؤه عام 1962، نحو 4 آلاف عامل؛ لكنه شهد احتجاجات عديدة على تأخر الرواتب ومعاشات المتقاعدين منذ خصخصته في فبراير 2016.