مقتل 4 من بينهم ضابط شرطة في إطلاق نار في شيكاغو

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الأجهزةُ الأمنية السكانَ إلى توخي الحيطة والحذر

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل أربعة أشخاص من بينهم شرطي، وسقوط العديد من الجرحى، في حادثة إطلاق نار في مستشفى ميرسي في شيكاغو.

وقالت شرطة المدينة: إن واحداً من مطلقي النار على الأقل أصيب، وإن الشرطة تُجري عملية تفتيش للمستشفى.

كما دعت الشرطة السكان إلى توخي الحيطة والحذر؛ وفق "سكاي نيوز".

ولم يتسنَّ على الفور معرفة عدد الضحايا بالكامل أو الدافع وراء الحادثة.