مقتل 4 من بينهم ضابط شرطة في إطلاق نار في شيكاغو

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل أربعة أشخاص من بينهم شرطي، وسقوط العديد من الجرحى، في حادثة إطلاق نار في مستشفى ميرسي في شيكاغو.
وقالت شرطة المدينة: إن واحداً من مطلقي النار على الأقل أصيب، وإن الشرطة تُجري عملية تفتيش للمستشفى.
كما دعت الشرطة السكان إلى توخي الحيطة والحذر؛ وفق "سكاي نيوز".
ولم يتسنَّ على الفور معرفة عدد الضحايا بالكامل أو الدافع وراء الحادثة.
مقتل 4 من بينهم ضابط شرطة في إطلاق نار في شيكاغوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل أربعة أشخاص من بينهم شرطي، وسقوط العديد من الجرحى، في حادثة إطلاق نار في مستشفى ميرسي في شيكاغو.
وقالت شرطة المدينة: إن واحداً من مطلقي النار على الأقل أصيب، وإن الشرطة تُجري عملية تفتيش للمستشفى.
كما دعت الشرطة السكان إلى توخي الحيطة والحذر؛ وفق "سكاي نيوز".
ولم يتسنَّ على الفور معرفة عدد الضحايا بالكامل أو الدافع وراء الحادثة.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
08:18 AM
دعت الأجهزةُ الأمنية السكانَ إلى توخي الحيطة والحذر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل أربعة أشخاص من بينهم شرطي، وسقوط العديد من الجرحى، في حادثة إطلاق نار في مستشفى ميرسي في شيكاغو.
وقالت شرطة المدينة: إن واحداً من مطلقي النار على الأقل أصيب، وإن الشرطة تُجري عملية تفتيش للمستشفى.
كما دعت الشرطة السكان إلى توخي الحيطة والحذر؛ وفق "سكاي نيوز".
ولم يتسنَّ على الفور معرفة عدد الضحايا بالكامل أو الدافع وراء الحادثة.
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المصدر : الخليج 365
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