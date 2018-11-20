بعد زيارة المسجد النبوي .. الرئيس الشيشاني يغادر المدينة المنوّرة

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غادر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف؛ المدينة المنوّرة، صباح اليوم، متوجهاً إلى بلاده.
وكان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب السهلي؛ ومندوب عن المراسم الملكية، وعدد من المسؤولين.
كان الرئيس الشيشاني قد زار صباح اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله عند المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن؛ ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني؛ وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
بعد زيارة المسجد النبوي .. الرئيس الشيشاني يغادر المدينة المنوّرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-20
غادر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف؛ المدينة المنوّرة، صباح اليوم، متوجهاً إلى بلاده.
وكان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب السهلي؛ ومندوب عن المراسم الملكية، وعدد من المسؤولين.
كان الرئيس الشيشاني قد زار صباح اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله عند المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن؛ ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني؛ وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
08:18 AM
وكيل إمارة المنطقة وعدد من المسؤولين كانوا في وداعه بالمطار
غادر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف؛ المدينة المنوّرة، صباح اليوم، متوجهاً إلى بلاده.
وكان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب السهلي؛ ومندوب عن المراسم الملكية، وعدد من المسؤولين.
كان الرئيس الشيشاني قد زار صباح اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله عند المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن؛ ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني؛ وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
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المصدر : الخليج 365
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