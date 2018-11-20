"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق والمرتفعات

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) والأجزاء الجنوبية من منطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، وكذلك على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق والمرتفعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-20
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) والأجزاء الجنوبية من منطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، وكذلك على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
08:11 AM
لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) والأجزاء الجنوبية من منطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، وكذلك على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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المصدر : الخليج 365
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