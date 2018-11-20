السعودية اليوم / "بر الوالدين" محاضرة بتعاوني جنوب حائل

عام / "بر الوالدين" محاضرة بتعاوني جنوب حائل

حائل 12 ربيع الأول1440هـ الموافق 20 نوفمبر2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً محاضرة بعنوان " بر الوالدين " بعد صلاة المغرب.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها عبداللطيف بن صالح العامر بجامع الفايز ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

09:01ت م

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حائل 12 ربيع الأول1440هـ الموافق 20 نوفمبر2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً محاضرة بعنوان " بر الوالدين " بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرة التي يلقيها عبداللطيف بن صالح العامر بجامع الفايز ضمن مناشط المكتب التوجيهية.// انتهى //09:01ت م0012

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