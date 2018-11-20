إسلام آباد 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استنكار الزعماء السياسيين في باكستان لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اتهم باكستان بأنها لم تقدم شيئاً مقابل الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة لها ضمن تعاونها في مجال محاربة الإرهاب.
واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حث الرئيس الأمريكي على تصحيح معلوماته بشأن دور وتضحيات باكستان في الحرب على الإرهاب.
وأشارت الصحف إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول تحميل باكستان مسؤولية فشل القوات الدولية في أفغانستان.
واهتمت كذلك باتفاق باكستان وسلطنة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات السياسية والبرلمانية.
وتطرقت إلى اتفاق باكستان والاتحاد الأوروبي على بذل جهود مشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية لتحقيق سيادة القانون وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعرجت على الدعم الذي قدمته اليابان لدعم برنامج مكافحة مرض شلل الأطفال في باكستان.
أمنياً أخبرت الصحف عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار استهدف دورية عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وتناقلت أيضاً أنباء اعتقال القوات البحرية الباكستانية عدد من صيادي الأسماك الهنود إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية.
كما تابعت تطورات الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية المصالحة الوطنية الأفغانية.
// انتهى //
08:37ت م
0011
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .