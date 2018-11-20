السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استنكار الزعماء السياسيين في باكستان لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اتهم باكستان بأنها لم تقدم شيئاً مقابل الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة لها ضمن تعاونها في مجال محاربة الإرهاب.واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حث الرئيس الأمريكي على تصحيح معلوماته بشأن دور وتضحيات باكستان في الحرب على الإرهاب.وأشارت الصحف إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول تحميل باكستان مسؤولية فشل القوات الدولية في أفغانستان.واهتمت كذلك باتفاق باكستان وسلطنة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات السياسية والبرلمانية.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والاتحاد الأوروبي على بذل جهود مشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية لتحقيق سيادة القانون وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان.وعرجت على الدعم الذي قدمته اليابان لدعم برنامج مكافحة مرض شلل الأطفال في باكستان.أمنياً أخبرت الصحف عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار استهدف دورية عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وتناقلت أيضاً أنباء اعتقال القوات البحرية الباكستانية عدد من صيادي الأسماك الهنود إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية.كما تابعت تطورات الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية المصالحة الوطنية الأفغانية.// انتهى //08:37ت م0011