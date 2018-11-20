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شكرا لقرائتكم المملكة العاشرة دوليا في حيازة السندات الأمريكية بـ 176 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - رفعت المملكة، حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثامن على التوالي، لتصل إلى 176.1 مليار دولار، في سبتمبر 2018، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وبلغ مقدار الزيادة السعودية في سندات الخزانة خلال سبتمبر 6.6 مليارات دولار مقارنة بأغسطس من العام نفسه، فيما تمثل ثالث أعلى زيادة خلال العام الحالي، حيث سبقتها زيادة بمقدار 7.3 مليارات في فبراير، كما رفعتها في أبريل من العام الحالي بمقدار 8.7 مليارات دولار.
وحافظت المملكة على المركز العاشر خلال سبتمبر الماضي ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، فيما احتلت الصين المركز الأول بحجم حيازة 1151.4 مليار دولار تلتها اليابان بمقدار 1028 مليارا، ثم البرازيل بمقدار 317 مليارا وأيرلندا 290.4 مليارا، وفي المركز الخامس المملكة المتحدة 276.3 مليارا.
وخليجيا رفعت الإمارات حيازتها من السندات الأمريكية بنحو مليار دولار لتصل إلى 60 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018.
وجاء ترتيب أكبر 15 دولة حيازة للسندات الأمريكية كالتالي:
1 الصين 1151.4
2 اليابان 1028.0
3 البرازيل 317.0
4 أيرلندا 290.4
5 بريطانيا 276.3
6 لوكسمبورغ 227.2
7 سويسرا 226.9
8 جزر الكايمان 199.4
9 هونج كونج 192.3
10 السعودية 176.1
11 تايوان 166.4
12 بلجيكا 164.7
13 الهند 144.0
14 سنغافورة 134.5
15 كوريا الجنوبية 110.8
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