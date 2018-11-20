شكرا لقرائتكم ضبط 3 مواطنين مع فتاة قاصر ظهرت بحالة نفسية غير سوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ضبطت شرطة منطقة حائل، ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر في حالة غير طبيعية، حيث ظهروا في مقطع فيديو أثناء تعاطيهم مواد محظورة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه تم عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 ربيع الأول 1440 هـ القبض على ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر، تبلغ من العمر (17) عامًا.

وأضاف المتحدث أن الفتاة ظهرت في حالة نفسية غير سوية من خلال مقاطع فيديو، تم نشرها أثناء تعاطيهم مواد محظورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في تجاوز واضح للأنظمة.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، وتسليم الفتاة لمؤسسة رعاية الفتيات بحائل، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

حرس الحدود يعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية



المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء يوفر تدريباً منتهياً بالتوظيف



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.