شكرا لقرائتكم طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، القصيم ) والأجزاء الجنوبية من منطقة الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة) ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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