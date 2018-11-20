شكرا لقرائتكم أمير تبوك: زيارة الملك ستحمل آفاقًا كبيرة في المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، عن الشعور بالفخر والسعادة الكبيرة بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنطقة تبوك.

وقال أمير تبوك: أولًا أنا مواطن سعودي قبل كل شيء وكل مواطن ومواطنة في هذه المنطقة يشعر بفخر كبير وسعادة كبيرة بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذه المنطقة الغالية من المملكة، وبالتأكيد القيادة عندما تنتقل إلى مكان تنتقل وينتقل الخير معها، والجميع مستبشرين، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن منّ علينا في هذه البلاد وأهلها وعلى هذه المنطقة بالذات من تيسير الأمور التي يعيشها متابعات الخليج 365 والمواطنة في هذا البلد الغالي، وبالتأكيد ستحمل هذه الزيارة آفاقًا كبيرة في المستقبل وبالذات إذا عرفنا أن أكبر المشروعات الضخمة ستكون على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك وفي مقدمتها مشروع نيوم ومشروعات أخرى كالبحر الأحمر وأمالا، وبالتالي الجميع مستبشرين فيها.

وأضاف: أتمنى على الذي لا يعرف المملكة ولا الشعب السعودي أن يتابع هذه الزيارات لأنها هي التي تعكس الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية والعلاقة التي تربط بين الحاكم والشعب، وهذه الميزة ربما الكثير لا يعرفها أو لا يريد أن يعرف الحقيقة بعضهم، مؤكدًا في هذه المناسبة أن الجميع يعلم أن هذه البلاد هي بلاد الخير وبلاد الوفاء وبلاد التآلف.

واستطرد قائلًا: كلنا سائرون إن شاء الله لما فيه مصلحة البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

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