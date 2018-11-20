شكرا لقرائتكم حائل.. إيواء 7 عائلات تضررت منازلهم من الأمطار في شقق مفروشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الدفاع المدني في حائل، أنه باشر بلاغًا عن تضرر عدد من المنازل من مياه الأمطار.

ولفت المدني إلى أنه تم إيواء 7 عائلات في الشقق المفروشة بالتنسيق مع فرع وزارة المالية.

وخلال الأيام الماضية هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها، ومحافظة موقق وبعض القرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية.

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