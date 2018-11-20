- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حائل.. إيواء 7 عائلات تضررت منازلهم من الأمطار في شقق مفروشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد الدفاع المدني في حائل، أنه باشر بلاغًا عن تضرر عدد من المنازل من مياه الأمطار.
ولفت المدني إلى أنه تم إيواء 7 عائلات في الشقق المفروشة بالتنسيق مع فرع وزارة المالية.
وخلال الأيام الماضية هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها والقرى والهجر التابعة لها، ومحافظة موقق وبعض القرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية.
- حرس الحدود يعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية
-
- المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء يوفر تدريباً منتهياً بالتوظيف
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. إيواء 7 عائلات تضررت منازلهم من الأمطار في شقق مفروشة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .