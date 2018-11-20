شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 18 يسجل 110.80 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 147.73 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.42 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 129.27 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.80 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.18 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فسجل عيار 12 مبلغ 73.87 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,594 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,034 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,731 ريالًا.

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