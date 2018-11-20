الان تتابع التعليم: القضايا تمنع نقل 106 معلماً ومعلماً للمستوى السادس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: صدر قرار وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بنقل 106 معلماً ومعلمة للمستوى السادس وطي القيد من المستوى السابق من تاريخ مباشرة العمل خلال مدة 15 يوماً من تاريخه. وبحسب التفاصيل فإنه يعامل المذكورين وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب على أن لا يكون المعلم أو المعلمة طرفا في قضية قائمة أو عليهم قضية سابقة ولم يصدر قرار بمحو العقوبة وتسجل وترفع مسوغات النقل على موقع وزارة الخدمة المدنية (توثيق).

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