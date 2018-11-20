الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بالمستشفيات العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة بلائحة الوظائف الصحية بالإدارات والمستشفيات العسكرية التابعة لها للمواطنين والمواطنات السعوديين.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس كحد ادنى.

وأن يكون لائقا صحيا وحسن المظهر وألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية وغير محال للتقاعد مع اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون المتقدم قد اتم تسجيله بموقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بنظام (التوظيف).

لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وتعتبر لاغية بعد انتهاء فترة التقديم والمقابلات والترشيح.

في حالة أي نقص في طلب التوظيف بالموقع سوف لن ينظر في الطلب والالتزام بالشروط الواردة في (المتطلبات الوظيفية) لكل وظيفة والأفضلية لمن لديه قبول في احدى برامج الزمالات السعودية وحسب التخصص المعلن مع ضرورة ارفاق نسخه من القبول.

في حال عدم حضور المتقدم للمقابلة الشخصية يعتبر ذلك عدولا منه عن الوظيفة.

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط:

https://msd.med.sa/ar/mediacenter/news/Pages/L008.aspx