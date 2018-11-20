شكرا لقرائتكم خبر إلزام المؤسسات المسجلة بأسماء غير عربية بتعديلها وإمهالها أسبوعين للتنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص تعميما لجميع البلديات بإلزام أصحاب المباني السكنية والمحلات التجارية واللوحات الإعلانية والشركات والمؤسسات المسجلة بأسماء غير عربية، التقيد بتوجيهات الإمارة وديوان الوزارة، وإعطاء مهلة أسبوعين لتعديل الاسم وعدم إصدار أي تراخيص بأسماء غير عربية.

كما اعتمد آلية تنفيذ مبادرة رفع مخلفات البناء ونواتج القطع الصخري، ومخلفات تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع تمديد الخدمات المتراكمة في أحياء وقرى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من تلوث بصري وبيئي، لأن كثيرا من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء ينتج عنها مواد غير مستخدمة وتتسبب في أضرار بيئية وصحية.

يذكر أن إعداد آلية لتنفيذ مبادرة «مكة.. بلا مخلفات بناء» جرى أخيرا، وهي تندرج تحت شعار «كيف نكون قدوة؟» الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام.

كما أمهلت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الاستراحات التجارية والخاصة المخالفة الواقعة ضمن المخططات السكنية بمكة المكرمة مهلة (شهر) لتصحيح أوضاعهم حسب الاشتراطات النظامية المعدة والحصول على التراخيص اللازمة حسب الضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية.

وأشار مدير عام شؤون البلديات المهندس مهاب مصطفى إلى ضرورة استيفاء الاشتراطات البلدية للاستراحات التجارية والخاصة كذلك، والأخذ بمتطلبات الصحة العامة والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة، منوها على أن الأمانة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال الاستراحات المخالفة بعد انتهاء المهلة.

أهداف مبادرة «مكة.. بلا مخلفات بناء»