السعودية اليوم / الرئيس الشيشاني يغادر المدينة المنورة

عام / الرئيس الشيشاني يغادر المدينة المنورة

المدينة المنورة ١٢ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٠ نوفمبر 2018 م واس

غادر فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المدينة المنورة صباح اليوم متوجهًا إلى بلاده .

وكان في وداع فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي و مندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

07:34ت م

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المدينة المنورة ١٢ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٠ نوفمبر 2018 م واسغادر فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المدينة المنورة صباح اليوم متوجهًا إلى بلاده .وكان في وداع فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي و مندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.// انتهى //07:34ت م0010

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