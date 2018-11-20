السعودية اليوم / الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي

عام / الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي

المدينة المنورة ١٢ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٠ نوفمبر 2018 م واس

زار فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف, صباح اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

// انتهى //

07:17ت م

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المدينة المنورة ١٢ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٠ نوفمبر 2018 م واسزار فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف, صباح اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليهما.وكان في استقباله عند المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.// انتهى //07:17ت م0008

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