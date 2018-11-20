السعودية | الأحمدي: اشتداد الحالة المطرية نهاية الأسبوع في هذه المناطق!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأحمدي: اشتداد الحالة المطرية نهاية الأسبوع في هذه المناطق! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:36 صباحًا, 20 نوفمبر 2018 م المناطق _ الرياض قال الخبير الجوي، معاذ الأحمدي، أنه من المتوقع استمرار موجة الأمطار على شبه الجزيرة العربية خلال الأيام المقبلة .

وأضاف: “تشتد الموجة نهاية الأسبوع على وسط وشرق وغرب المملكة وتشمل (حائل – القصيم – الرس – عنيزة – الزلفي – بريدة – عقلة الصقور – الدوادمي – المجمعة – شقراء – قد تشمل الرياض وشمالها – حفر الباطن – الخفجي – الجبيل) والمنطقة الغربية”.

وتابع: تشمل الموجة (مكة المكرمة وسواحلها جدة – رابغ – الليث – وتمتد إلى القنفذة وقد تشمل المدينة المنورة خصوصا شمالها.

وأضاف بالنسبة لشمال شمال المملكة، من المتوقع أن تتأثر بصورة أقل، ومضى قائلا: “تكون الأمطار بين المتوسطة والغزيرة المصحوبة بالبَرَد ولا يستبعد أن تسيل الأودية”.

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