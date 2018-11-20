السعودية | جريان وادي الرمة بالقصيم بعد انقطاع لمدة 10 سنوات

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:27 صباحًا, 20 نوفمبر 2018 م

المناطق - القصيم

شهدت منطقة القصيم هذا العام جريان وداي الرمة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية، ومتوقع أن يستمر في طريقه الأيام القادمة.

وأظهرت صور وثقها الفوتوغرافي عبدالله العكشان جريان الوادي بعد أن سال بفعل روافده من الشعاب والأودية الصغار فقطع مسافة طويلة حتى وصل بين بريدة وعنيزة.

وكانت آخر مرة فاض فيها الوادي عام ١٤٢٩هـ وقبلها عام ١٤٠٢هـ، وبعد جريانه هذا العام خرج الأهالي للتنزه على ضفافه والتقاط الصور التذكارية بعد غياب دام أكثر من ١٠ سنوات.

وينطلق وادي الرمة من الحرة بالمدينة ويقطع القصيم ثم يتوقف في نفود الثويرات قرب الزلفي.