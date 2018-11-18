15 يوماً من غياب الصيانة.. هكذا بدا طريق بني يزيد بالليث

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ناشد أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، وزارة النقل، ضرورة وسرعة صيانة الطريق المؤدي إلى مركزهم والذي يربطهم بالمحافظة ويسلكه الكثير من المعلمين والمعلمات يومياً، ويشكل خطراً محتوماً على المارّة، بعد أن جرفته السيول الأخيرة التي شهدها المركز قبل خمسة عشر يوماً.
وأوضح أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث في شكوى تلقتها "الخليج 365" أنه منذ هطول الأمطار والسيول التي شهدها المركز الشهر الماضي، أي قبل خمسة عشر يوماً، وهم يعانون من غياب الصيانة للطريق الرئيسي الرابط بين المركز والمحافظة، على الرغم من المناشدات المتكررة للجهة المسؤولة، ولكن دون جدوى.
وأشاروا في شكواهم إلى أن الطريق يسلكه المعلمون والمعلمات يومياً إلى جانب المواطنين، ويشكل خطراً محتوماً على الأرواح وينتظر ضحاياه ما لم تتدخل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل والتي لا تزال تلتزم الصمت.
وأظهرت صور خص بها الأهالي "الخليج 365" انجراف الأسفلت في أماكن متفرقة، حيث عمد الأهالي هناك اجتهاداً منهم، وتداركاً لوقوع حوادث مرورية، في ظل غياب الجهات المختصة، إلى وضع تحذيرات وتنبيهات عبارة عن مجموعة أحجار أغلقوا بها الطريق؛ لتحويل المسارات، مطالبين بضرورة صيانة الطريق على وجه السرعة.
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440 06:08 PM
جراء الأمطار الأخيرة ومطالبات بسرعة تدخل الجهات المختصة15 يوماً من غياب الصيانة.. هكذا بدا طريق بني يزيد بالليث
ناشد أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، وزارة النقل، ضرورة وسرعة صيانة الطريق المؤدي إلى مركزهم والذي يربطهم بالمحافظة ويسلكه الكثير من المعلمين والمعلمات يومياً، ويشكل خطراً محتوماً على المارّة، بعد أن جرفته السيول الأخيرة التي شهدها المركز قبل خمسة عشر يوماً.
وأوضح أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث في شكوى تلقتها "الخليج 365" أنه منذ هطول الأمطار والسيول التي شهدها المركز الشهر الماضي، أي قبل خمسة عشر يوماً، وهم يعانون من غياب الصيانة للطريق الرئيسي الرابط بين المركز والمحافظة، على الرغم من المناشدات المتكررة للجهة المسؤولة، ولكن دون جدوى.
وأشاروا في شكواهم إلى أن الطريق يسلكه المعلمون والمعلمات يومياً إلى جانب المواطنين، ويشكل خطراً محتوماً على الأرواح وينتظر ضحاياه ما لم تتدخل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل والتي لا تزال تلتزم الصمت.
وأظهرت صور خص بها الأهالي "الخليج 365" انجراف الأسفلت في أماكن متفرقة، حيث عمد الأهالي هناك اجتهاداً منهم، وتداركاً لوقوع حوادث مرورية، في ظل غياب الجهات المختصة، إلى وضع تحذيرات وتنبيهات عبارة عن مجموعة أحجار أغلقوا بها الطريق؛ لتحويل المسارات، مطالبين بضرورة صيانة الطريق على وجه السرعة.
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المصدر : الخليج 365
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